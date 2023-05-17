Не обійшлося без втручання Збройних сил України. Через необачність ворог втратив одразу дві бойові одиниці.

Окупанти одним махом втратили на одному з напрямків українського фронту одразу дві бойові одиниці.

Через влучний постріл ЗСУ, що знищили самохідну гармату окупантів 2С5, російська техніка здетонувала на "своїх же". Відповідний ролик показав СтратКом ЗСУ.

"Знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка в свою чергу захопила з собою до пекла ще одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", - йдеться в повідомленні.

Відзначилися "відловом" російського "мотлоху" артилеристи 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

ЗСУ потішили ліквідацією штабу окупантів

Нагадаємо, що 13 травня СтратКом ВСУ показав особливо потішний ролик про "бойове життя" ворога в Україні. В кадрі наші військові "розібрали на камінчики" таємний штаб росіян після вдалої аеророзвідки.

У ЗСУ назвали цей удар "небесною" карою ворогу за всі ті злочини, які росіяни щодня скоюють проти України. Як відомо, станом на ранок 17 травня на нашій землі до пекла відправились 200 590 окупантів.

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