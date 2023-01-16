У 2021 році у місті мешкали 9,5 тисяч українців.

Російські окупанти не залишили нічого живого у Мар'їнці Донецької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Мар’їнки більше не існує! Принаймні в тому вигляді, в якому містечко існувало до приходу "руського міра", - йдеться у повідомленні.

"Окупанти не залишили від міста, в якому ще 2021 року мешкали близько 9,5 тис. українців, нічого живого", - наголосили в Страткомі.

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Мар'їнка - останні новини

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що з Мар'їнки Донецької області вдалося евакуювати всіх мешканців.

Пізніше стало відомо, що у місті ліквідували комбата кубанських козаків Михайла Саморукова.

За останніми даними Генштаба, найбільшу вогневу активність окупанти проявили саме біля Мар'їнки - протягом доби ворог тричі обстріляв її захисників.

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