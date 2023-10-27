Росіяни хочуть провести низку пропагандистських заходів, усі з яких – обовʼязкові для відвідування.

Російські загарбники планують наростити темпи промивання мізків українським дітям на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують політику геноциду направлену на знищення самоідентифікації цілого покоління українців. Так, у Москві поставили задачу до кінця 2023 року збільшити кількість місцевих, дитячих та молодіжних установ, в тому числі військово-патріотичних. Зокрема відповідальними за мілітаризацію українських дітей назначили фонд "Захисник вітчизни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах цих планів росіяни планують провести "класні зустрічі", заходи під назвами "Твій герой", "Дякую, браття". Усі вони – обовʼязкові для відвідування. Крім того, в межах пропагандистських заходів відбуватиметься зустріч школярів з "ветеранами".

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"Також в Москві сформували пул артистів на гастролі, блогерів для "неформальних" зустрічей й поставили завдання перед гауляйтерами організувати безкоштовні перегляди дешевих пропагандистських фільмів на тимчасово окупованих територіях", – додали в Центрі спротиву.

Ситуація на окупованих територіях України

Представниця громадської організації "Східна правозахисна група" Ірина Чаура заявила, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вимагають від місцевих мешканців отримати дозвіл на роботу. Тих, у кого немає російських паспортів, кудись депортують.

Тим часом в окупованому Криму почали зникати російські військові. Це сталося в Джанкої, внаслідок чого РФ вирішила перекинути туди підрозділи військової поліції. Водночас російським загарбникам наказали пересуватися містом лише в групах.

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