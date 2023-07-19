Дивний винахід є партійним проектом "Єдиної Росії" і призначений для занять з "патріотичного виховання" дітей дошкільного та шкільного віку.

На тлі російського вторгнення в Україну агресор активно веде пропагандистську роботу з "виховання патріотизму" у російських дітей.

Як повідомляють РосЗМІ, у люберецькому дошкільному відділенні встановили "Інтерактивний комплекс цивільно-патріотичного виховання "AVK Кремль". Даний винахід є партійним проектом "Єдиної Росії" і призначене для занять з "патріотичного виховання" дітей дошкільного та шкільного віку.

"Комплекс "AVK Кремль" призначений для проведення занять з патріотичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку. Він повністю відповідає оновленим вимогам освітньої програми", - заявила куратор партійного проекту Лідія Антонова.

Ціна "комплексу" стартує від 375 тисяч рублів. На сайті виробника сказано, що продукт "дозволяє в невимушеному для дитини форматі, формувати почуття патріотизму і гордості за власну країну". Найдешевша модель на сайті компанії продається від 75 тис.рублів.

Виховання "патріотизму" в Росії

У листопаді 2022 року Путін повернув до російських шкіл військову підготовку часів СРСР. Міноборони Росії підтримало ідею і заявило, що цьому "предмету" має приділятися не менше 140 годин протягом навчального року.

13 липня 2023 року в ЗМІ повідомлялося про те, що Путін готує Росію до багаторічної війни і почав мілітаризацію дітей. Російських дітей і підлітків виховують у переконанні, що смерть на війні – це почесно.

16 липня 2023 року стало відомо про те, що для підтримки бойового духу російських окупантів, які вбивають мирне населення України, школярі з села Кривошеїне Томської області пошили іграшки, які будуть відправлені на фронт. Іграшки назвали Zебурашками, вишивши у них на животах букву Z, яка після вторгнення Росії в Україну стала символом рашизму.

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