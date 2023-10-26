Окупанти перекидають додаткові загони росгвардії для проведення "перевірки" місцевого населення.

На тимчасово окупованих територіях України загарбники примушуватимуть місцевих жителів отримати дозвіл на роботу, а без російських паспортів кудись депортують. Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла представниця громадської організації "Східна правозахисна група" Ірина Чаура.

"З 1 січня 2024 року усі громадяни України на тимчасово окупованих територіях України будуть зобов'язані оформити так званий патент або дозвіл на роботу. В іншому ж випадку роботодавець у якого працює громадянин України підпадає під російські санкції. Це може бути, наприклад, накладання безпосередньо на нього адміністративного штрафу - це від 2 тис. до 5 тис. рублів. Чи на осіб, у яких працюють ці українці, на 25 тис.- 50 тис. рублів", - розповіла правозахисниця.

Вона додала, що юридичних осіб окупанти можуть оштрафувати на суму від 250 тис. до 800 тис. рублів. Також може бути адміністративне призупинення діяльності терміном на 90 діб.

Відео дня

За словами директорки організації Віри Ястребової, наразі на окупованих територіях загарбники посилюють фільтраційні заходи. За її даними, нещодавно окупанти провели спеціальні рейди в невеликих селах і містечках, де українців попередили, що у них братимуть відбитки пальців.

На думку Ястребової, Російська Федерація це робить, щоб у такий спосіб примусити українців оформити паспорти РФ.

"Людей залякують і кажуть про це, що вони для окупанта є іноземцями (без паспортів РФ – УНІАН). Вдумайтесь: українці на своїй землі для окупанта є іноземцями!", - наголосила правозахисниця.

За її словами, окупанти також перекидають додаткові загони росгвардії для проведення такої перевірки місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Під час своїх масштабних рейдів раз на два місяці вони планують встановлювати ще й додаткові блокпости та збільшити кількість патрульних груп у населених пунктах.

"Це все говорить про те, що окупаційна влада робить все можливе задля того, щоб від неї не укрилися патріотичні українці. Російська Федерація дуже боїться проукраїнського місцевого населення. І такі її дії можна також пов'язати з початком підготовки до виборів Російської Федерації задля того, щоб залякати місцевих жителів", - додала Ястребова.

Правозахисники також наголошують, що тиск на батьків відбувається через дітей: без паспорта РФ на окупованій території на сьогодні фактично неможливо отримати медичне забезпечення, ліки, соціальні виплати тощо. Це стосується, в тому числі одиноких матерів, батьків, у яких дитина у відповідному віці не оформила паспорт.

"Це все робиться для того, щоб фактично унеможливити існування на тій території. Спочатку окупанти значно знижують виплати, а, якщо після цього дитина не отримує паспорт, наступним етапом є повне скасування соціальної допомоги, поки дитина не отримає цей "документ", - каже Ястребова.

За її даними, владою РФ внесений законопроєкт про позбавлення російського громадянства жителів тимчасово окупованих територій – поправка стосується ст. 22 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Цей закон передбачає позбавлення російського громадянства жителів, які відмовляються співпрацювати з окупантами та вступати до окупаційної армії.

"Також надалі буде проводитися жорстке контролювання кожного випадку ухилення від постанови на військовий облік. Відповідно ж це загрожує позбавленню будь-яких соціальних гарантій, бо після відмови йти воювати в складі окупаційної армії, люди фактично будуть позбавлені можливості отримати та медичну допомогу, і роботу тощо", - каже правозахисниця.

Як вона зазначає, таким чином люди позбавляються шансів на будь-яке адекватне існування на окупованих територіях.

"Ну і відповідно також находження на тимчасово окупованих територіях України без громадянства РФ загрожує надалі депортацією", - заявили в організації.

Злочини росіян на окупованих територіях

Раніше правозахисники наголошували, що на окупованій частині України місцевих жительок агітують вступати до армії РФ. Йшлося, що на тимчасово окупованих територіях мають місце факти закриття підприємств. Наприклад, закрито гірничопромисловий комплекс – збагачувальну фабрику "Комендантська", яка розташована у Луганській області. На цьому підприємстві працювали переважно жінки, які наразі залишилися без роботи. На питання жінок "де нам тепер працювати?", окупанти відповідають, щоб вони вирощували аграрну продукцію. Також використовують безпорадний стан безробітних жінок та пропонують мобілізуватися, щоб йти на війну проти України.