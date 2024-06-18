Окупанти просунулися в трьох населених пунктах Донбасу, - DeepState

ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога у цих районах.

Російські загарбники мають просування в районі трьох населених пунктів на Донбасі.

Як повідомляє моніторинговий проект DeepState, 17 червня ворог просунувся поблизу Уманського, Соколу та Архангельського.

Дані оновленої мапи бойових дій підтверджують просування загарбників на Авдіївському напрямку. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати росіян та знищувати ворога. Ці просування не надають ворогу нових стратегічних переваг.

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Ворог вже тривалий час намагається рухатися вперед на Донбасі на низці напрямків й отримує від українських воїнів гідну відсіч та зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 18 червня 2024 року становлять 528 тис. 620 осіб.. Крім того, вже "мінусовано" 7 974 російських танків.

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Криму було гучно, російські загарбники перекривали Керченський міст.

Місцеві Telegram-канали писали про можливу ракетну та дронову атаку. У мережі з'явилося відео, на якому можна почути проліт безпілотного літального апарату. Також росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони. Згодом рух мостом відновили, проте пізніше в мережі повідомили про відбиття атаки морських дронів у Севастополі та Євпаторії.

Крім того, варто зазначити, що вчора Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана. Окупанти звинувачують його у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".

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