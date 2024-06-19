Знищено також 20 ББМ та 32 артилерійські системи.

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 230 російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні станом на сьогоднішній ранок, 18 червня, становлять близько 528 тис. 620 осіб.

Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема:

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- танків ‒ 7 тис. 974 (+16) одиниць;

- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 307 (+20);

- артилерійських систем – 13 тис. 959 (+32);

- РСЗВ – 1 тис. 104;

- засоби ППО ‒ 853

- літаків – 359

- гелікоптерів – 326

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 187 (+20);

- крилаті ракети ‒ 2 тис. 297 (+1);

- кораблів/катерів ‒ 28

- підводних човнів ‒ 1

- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19 тис. 31 (+40);

- спеціальної техніки ‒ 2 тис. 344 (+7).

Крім того, за інформацією Генштабу, у ніч на 18 червня противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Зазначається, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Війна в Україні - новини

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Криму було гучно, російські загарбники перекривали Керченський міст.

Місцеві Telegram-канали писали про можливу ракетну та дронову атаку. У мережі з'явилося відео, на якому можна почути проліт безпілотного літального апарату. Також росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони. Згодом рух мостом відновили, проте пізніше в мережі повідомили про відбиття атаки морських дронів у Севастополі та Євпаторії.

Крім того, варто зазначити, що вчора Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана. Окупанти звинувачують його у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".

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