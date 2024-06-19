Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 230 російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Таким чином, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні станом на сьогоднішній ранок, 18 червня, становлять близько 528 тис. 620 осіб.
Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема:
- танків ‒ 7 тис. 974 (+16) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 307 (+20);
- артилерійських систем – 13 тис. 959 (+32);
- РСЗВ – 1 тис. 104;
- засоби ППО ‒ 853
- літаків – 359
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 187 (+20);
- крилаті ракети ‒ 2 тис. 297 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 28
- підводних човнів ‒ 1
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19 тис. 31 (+40);
- спеціальної техніки ‒ 2 тис. 344 (+7).
Крім того, за інформацією Генштабу, у ніч на 18 червня противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Зазначається, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Війна в Україні - новини
Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Криму було гучно, російські загарбники перекривали Керченський міст.
Місцеві Telegram-канали писали про можливу ракетну та дронову атаку. У мережі з'явилося відео, на якому можна почути проліт безпілотного літального апарату. Також росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони. Згодом рух мостом відновили, проте пізніше в мережі повідомили про відбиття атаки морських дронів у Севастополі та Євпаторії.
Крім того, варто зазначити, що вчора Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана. Окупанти звинувачують його у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".