Уночі в окупованому Криму гучно, російські загарбники тимчасово перекрили Керченський міст.
Місцеві Telegram-канали пишуть про можливу ракетну та дронову атаку. У мережі з'явилося відео, на якому можна почути проліт безпілотного літального апарату. Також росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Відомо, що рух Кримським мостом перекрили о 00:08. Окупаційна влада поки що мовчить.
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О 00:47 рух мостом відновили, проте пізніше в мережі повідомили про відбиття атаки морських дронів у Севастополі та Євпаторії.