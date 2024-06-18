Окупаційна влада не робила заяв.

Уночі в окупованому Криму гучно, російські загарбники тимчасово перекрили Керченський міст.

Місцеві Telegram-канали пишуть про можливу ракетну та дронову атаку. У мережі з'явилося відео, на якому можна почути проліт безпілотного літального апарату. Також росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Відомо, що рух Кримським мостом перекрили о 00:08. Окупаційна влада поки що мовчить.

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О 00:47 рух мостом відновили, проте пізніше в мережі повідомили про відбиття атаки морських дронів у Севастополі та Євпаторії.

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