Також окупанти анонсують, що в місті перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні, що викликало ажіотаж серед городян.

Окупанти поширюють чутки, що в Енергодарі відключать українських мобільних операторів і перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні, що спричинило ажіотаж серед городян.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"В Енергодарі також активно поширюються чутки (і, швидше за все, не без "допомоги" самих окупантів) про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори та нібито перестають працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні. Як наслідок, вчора це викликало великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карт. Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно", - повідомив він.

Орлов також розповів, що протягом останнього тижня окупанти знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів.

"Анонсовано, що в Енергодар заходить кримський провайдер. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси або принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", - додав він.

Ситуація в Енергодарі:

22 травня 2022 року партизани влаштували вибух у будинку, внаслідок якого постраждав "голова військової адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Андрій Шевчик та його охоронці.

5 червня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті через три місяці з початку російської окупації.

8 червня стало відомо про те, що в Енергодарі росіяни викрали за тиждень 20 осіб, половина - працівники Запорізької АЕС.

11 червня партизани Енергодара ліквідували двох військових РФ.

Станом на 17 червня 2022 року окупанти придумали для жителів Енергодара порцію свіжих фейків.

30 Червня 2022 року в Енергодарі загарбники відкрили пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: