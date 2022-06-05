4 червня виповнилося рівно три місяці як Енергодар знаходиться в окупації.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті через три місяці з початку російської окупації.

Він зазначив, що 4 червня виповнилося рівно три місяці як Енергодар знаходиться в окупації. Орлов підкреслив, що посилився фізичний і психологічний тиск на громадян, зокрема, помітно зросла кількість викрадень енергодарців.

"У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих, хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. В неволю потрапляють пересічні громадяни, які ніяким чином не відносяться до вказаних вище категорій. Людей утримають в полоні тижнями", - зазначив мер.

Також він повідомив про збільшення випадків мародерства, в основному порожніх квартир, власники яких поїхали з міста. Орлов зазначив, що з квартир виносять цінні речі, а двері просто ламають.

Крім того, Орлов зазначив, що окупанти штучно посилюють гуманітарну кризу.

"Тривале блокування інтернету на території міста призводить до того, що в магазинах і торгівельних точках майже неможливо здійснювати оплату по безготівковому розрахунку. Залишилося зовсім обмаль магазинів, де можна оплатити по терміналу банківською картою. Для цього також потрібен стабільний зв’язок", - зазначив мер Енергодара, підкресливши, що через відсутність мобільного інтернету або його низьку якість очікування здійснення оплати займає іноді до 15-20 хвилин на одного покупця. Як наслідок, під тими небагатьма магазинами, де хоч якось ще можна сплачувати картою, величезні черги.

За його словами, готівки у мешканців Енергодара майже немає.

"Відсоток за те, щоб зняти кошти, знову зріс. Пропозиції такі є, але попит в рази більший. І перевагу надають тим хто намагається перевести у готівку значні суми. Паралельно у багатьох торгових точках та на ринку з’явилися подвійні цінники - у гривні та в рублях", - зазначив Орлов.

Також за його словами, вартість продуктів, побутової хімії та всього необхідного для життя захмарна, дешеві тільки сезонні овочі, які просто не мають інших ринків збуту.

"В місті натомість стали з’являтися російські ліки. Здавалося, це необхідність і не привід для обговорення. Але якби медикаменти не продавали просто на вулиці, на ринку, цілими днями під пекельним сонцем, не дотримуючись жодних норм зберігання медпрепаратів. Тому в Енергодарі як був, так і залишається величезний попит на українські медикаменти. Та доставляти їх в місто все важче", - написав мер Енергодара.

Він зазначає, що пропагандистські канали РФ пишуть, що мобільний зв’язок та Інтернет блокує саме українська сторона, але насправді окупанти готують людей до переходу на зв’язок від російських мобільних операторів і провайдерів. Однак, за словами Орлова, на даний час в Енергодарі такої можливості немає навіть технічно.

"На фоні всього що відбувалося три місяці і продовжує відбуватися далі, рівень підтримки РФ навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Кадрові проблеми окупантів також не вирішені, а тільки посилюються", - підсумовує міський голова Енергодара.

Нагадаємо, російські окупанти знайшли нового гауляйтера Енергодара.

Вас також можуть зацікавити новини: