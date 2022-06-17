Окупанти поширюють в Енергодарі фейки про припинення виплат пенсій та зарплат.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупанти постійно атакують українців фейками.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, російські окупанти поширюють в Енергодарі фейки про припинення виплат пенсій і зарплат.

Так на одному з пропагандистських каналів окупантів в Енергодарі з'явилося повідомлення, що Україна нібито "зупинила виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які перебувають на окупованих територіях".

"Всі ці інформаційні вкиди не відповідають дійсності! Рашисти та колаборанти на окупованих територіях посилюють кількість фейків, головна мета яких - "стимулювати" людей до отримання російських паспортів... тому в хід пішло все: умовляння, шантаж, залякування, штучно створене почуття безнадії. Не піддавайтеся на провокації", - написав він.

Ситуація в Енергодарі:

22 травня 2022 року партизани влаштували вибух у будинку, внаслідок якого постраждав "голова військової адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Андрій Шевчик та його охоронці.

5 червня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті через три місяці з початку російської окупації.

8 червня стало відомо про те, що в Енергодарі росіяни викрали за тиждень 20 осіб, половина - працівники Запорізької АЕС.

11 червня партизани Енергодара ліквідували двох військових РФ.

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