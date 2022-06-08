Війська РФ захопили ЗАЕС на початку березня

Російські окупанти продовжують викрадати людей у захопленому Енергодарі Запорізької області.

Як повідомили у пресслужбі Енергоатому в Telegram, лише за останній тиждень вони затримали та вивезли у невідомому напрямку близько 20 мешканців міста.

11 із них є працівниками Запорізької АЕС. Наразі місце їхнього перебування невідоме.

Запорізьку АЕС з 4 березня 2022 року контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

3 червня, в ГУР МОУ заявили, що на Запорізькій АЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, оскільки на підприємстві практично немає запчастин і витратних матеріалів.

За даними ГУР, керівництвом РФ вивчається можливість приєднання станції до енергосистеми РФ. Втім, з технічних причин це поки технічно неможливо.

3 червня Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та організацію Об'єднаних Націй подвоїти зусилля для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

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