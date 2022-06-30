Окупанти припинили видавати так звану матеріальну одноразову допомогу пенсіонерам по 10 тисяч рублів.

В Енергодарі загарбники відкрили пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ.

Про це на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, в Енергодарі окупанти припинили видавати так звану матеріальну одноразову допомогу пенсіонерам по 10 тисяч рублів. "Чи то гроші скінчилися, чи то вже набрали достатньо паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на зразок того", - зазначив він.

"Натомість рашисті оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ і почали робити широку рекламну кампанію з найнижчим у світі рейтингом", - додав він.

Ситуація в Енергодарі:

22 травня 2022 року партизани влаштували вибух у будинку, внаслідок якого постраждав "голова військової адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Андрій Шевчик та його охоронці.

5 червня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті через три місяці з початку російської окупації.

8 червня стало відомо про те, що в Енергодарі росіяни викрали за тиждень 20 осіб, половина - працівники Запорізької АЕС.

11 червня партизани Енергодара ліквідували двох військових РФ.

Станом на 17 червня 2022 року окупанти придумали для жителів Енергодара порцію свіжих фейків.

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