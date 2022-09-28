До складу штабу входять представники Мінінфраструктури, ДСНС, Міноборони, ЗСУ, енергетичних компаній.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну при Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

До складу штабу входять представники Мінінфраструктури, ДСНС, Міноборони, ЗСУ, енергетичних компаній.

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"Цей штаб працює фактично 24/7. Ми опрацювали механізми оперативного врегулювання кризових ситуацій. Завершуємо аналіз наявного обладнання, необхідного для локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів", - сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

У прес-службі зазначили, що на цей момент забезпечено збір інформації від електроенергетичних компаній щодо загального обсягу аварійного запасу обладнання та матеріалів, дефіцитного обладнання та матеріалів, об'єктів електричних мереж, обладнання яких може бути переміщено та використано на критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, та наявної спеціалізованої техніки та автотранспорту, необхідних для ефективної ліквідації аварійних ситуацій внаслідок бойових дій. Розробляється узагальнений електронний реєстр з цією інформацією.

Крім того, операторами систем розподілу та оператором системи передачі сформовано перелік найбільш пріоритетного обладнання, необхідного для оперативної ліквідації аварійних ситуацій. Перелік буде відпрацьований в рамках робочої групи Міненерго з розподілу гуманітарної допомоги, отриманої від міжнародних партнерів.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

8 вересня 2022 року Міністерство енергетики України створило оперативний штаб щодо забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

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