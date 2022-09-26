Російські загарбники готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років", - йдеться у повідомленні.
У розвідці пояснили, що цими діями ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України.
"Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони", - заявили у відомстві.
Також, за даними розвідки, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки професіоналізму українських ІТ-фахівців і допомозі іноземних партнерів, зокрема таких компаній, як Amazon, українські веб-ресурси та бази даних були захищені від потужних атак, які здійснювалися з території РФ та Білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення.
Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.
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