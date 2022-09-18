Росія розширила цілі, по яких готова завдавати ракетних ударів.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки Twitter.
З 24 лютого 2022 року росіяни випустили по Україні кілька тисяч ракет великої дальності. Проте за останні сім днів РФ розширила цілі для ударів по цивільній інфраструктурі - навіть там, де окупанти не бачать негайних військових наслідків.
Сюди ввійшли удари по електромережах й греблях на річці Інгулець у Кривому Розі.
"Зіштовхнувшись з невдачами на передовій, Росія, імовірно, розширила цілі, по яких вона готова завдавати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу", - йдеться у зведенні розвідки.
Росія почала завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з 11 вересня - коли командуванню РФ вже не вдалося приховати поразку своїх військ під Харковом.
Того дня було атаковано найбільшу в Україні ТЕС на Харківщині, внаслідок чого тимчасово зникало світло майже на всьому лівобережжі, сталися перебої з рухом залізничного транспорту.
Пізніше Росія завдала ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, підтопивши кілька районів міста. Це в Інституті вивчення війни розцінили як спробу окупантів завадити перекиданню сил ЗСУ через річку на Херсонський напрямок.
Зеленський назвав удари Росії по критичній інфраструктурі прямим актом тероризму.