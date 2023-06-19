ЗСУ поступово просуваються у Бахмуті.

Російські окупанти могли втратити контроль над частиною Бахмута через тиск української армії.

Про це повідомляє таблоїд BILD з посиланням на документи Бундесверу, доступ до яких змогли отримати журналісти.

У записах Міноборони розкривається ситуація й на інших ділянках фронту. Так, відзначається робота українських партизанів у глибокому тилу загарбників. Вони змогли порушити залізничне сполучення в окупованих районах Запорізької області та в Криму.

Бундесвер акцентує увагу й на тому, що Росія почала частіше застосовувати атаки ракет та дронів на заздалегідь підготовлених позиціях. Це робиться у відповідь на наступальні дії українських захисників.

Ситуація у Бахмуті

Російські окупанти на Бахмутському напрямку зараз діють більш обережно та не йдуть навалою трупів. Ворог також намагається перехопити ініціативу для того, щоб українська сторона підлаштовувалася під їх дії.

Однак у цьому районі росіянам все складніше утримувати окопні лінії та інші оборонні інженерні споруди.

Командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади, що наступає на Бахмутському напрямку, Дмитро Кухарчук пояснив, що просування у цьому районі відбувається повільніше, ніж на Таврійському, оскільки у воїнів недостатньо західної техніки.

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