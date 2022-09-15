Два стрілецькі полки окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про значні втрати російських окупантів на Слобожанському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню.

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"Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначили в Генштабі, військово-політичне керівництво Російської Федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.

Раніше УНІАН вже повідомяв, що Морпіхи ЗСУ знищили ворожі танк, дві артустановки "Гвоздика" та вантажівку з боєприпасами.

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