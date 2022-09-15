Також знищено бойову броньовану машину, дві бойові машини піхоти та дві гаубиці "Мста-Б".

Українські морпіхи за добу знищили ворожі танк, дві самохідні артустановки "Гвоздика" та вантажівку з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що 14 вересня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які входять до складу відповідних угруповань, виконували завдання щодо відсічі збройної агресії РФ.

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"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, дві бойові машини піхоти, дві гаубиці "Мста-Б", дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та "КАМАЗ" з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Мелітополі пролунали два гучні вибухи.

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