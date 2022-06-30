У лютому 2022 року острів був захоплений російськими окупантами.

Одеська область зі звільненням острова Зміїний повністю очищена від російських окупантів.

Про це заявив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, після того, як ворога змусили покинути острів, на якому знаходиться селище Біле, на території регіону не залишилося окупантів.

"Селище біле Ізмаїльського району Одеської області. Він же острів Зміїний. Дякую ЗСУ!", - підкреслив Братчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після нанесення вогневих ударів українськими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, покинув острів". У командуванні додали, що на Зміїному вирує пожежа, лунають вибухи.

Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Довідка УНІАН. Селище Біле Одеської області знаходиться на острові Зміїний в Чорному морі, приблизно в 35 км від берега.

У лютому 2022 року острів Зміїний був захоплений російськими окупантами.

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