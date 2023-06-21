На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися.

У Генічеську Херсонської області колаборантам надходять SMS з інструкціями про евакуацію, що викликає паніку серед них.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ.

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"Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої", - повідомили у Генштабі.

Також зауважується, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії.

Водночас противником було завдано авіаційних ударів в районах 11 населених пунктів Донецької, Запорізької та Херсонської областей, серед яких Запоріжжя та Херсон.

Крім того, окупанти здійснили артилерійські обстріли 41 населеного пункту Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської області та Миколаївської областей.

У колаборантів з'явились проблеми - останні новини

Раніше у тимчасово окупованому Росією Сімферополі вибухнув автомобіль із так званим "помічником віце-прем'єра Запорізької області" Володимиром Єпіфановим. За даними російського Telegram-каналу Baza, "чиновник", а також його секретар та охоронець отримали сильні опіки.

Перед цим гауляйтер окупованої частини Херсонської області, зрадник України Володимир Сальдо поскаржився, що за ним нібито полюють українські ракети.

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