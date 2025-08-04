Європейські країни побоюються, що їхня власна ППО може залишитися протягом тривалого часу без захисту.

Угода між Трампом і європейськими країнами-членами НАТО про постачання Україні систем Patriot залежить від того, як швидко нові батареї можуть бути поставлені на заміну в Європу. Як пише Euractiv, європейські союзники України готові передати Patriot, але тільки за умови швидкої заміни зі США, оскільки затримки можуть послабити їхню власну ППО.

Видання зазначає, що шість європейських країн, які експлуатують системи Patriot - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія - мають у своєму розпорядженні близько двох десятків таких систем.

При цьому, за даними британської організації Action on Armed Violence, з 2022 року Київ отримав шість боєздатних батарей Patriot, поставлених США, Німеччиною, Румунією та Нідерландами.

Відео дня

"Однак європейські арсенали вже виснажені внаслідок попередніх постачань в Україну, і побоюються, що їхня власна протиповітряна оборона може залишитися протягом тривалого часу без захисту, якщо поставки зі США не здійснюватимуться так швидко, як запропонував Трамп", - пише видання.

Зазначається, що глобальний попит на передові системи протиповітряної оборони американського виробництва значно перевищує пропозицію, а час очікування нових замовлень на Patriot становить кілька років. До цього додається ціна близько 1 мільярда доларів за батарею і 4 мільйони доларів за кожну ракету-перехоплювач.

"Відмовлятися від систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, "страшно", сказав Euractiv високопоставлений європейський дипломат".

Попит зростає

Німеччина, яка очолила останні поставки, попросила у Вашингтона "непорушні" гарантії, що вона отримає нові американські системи протиповітряної оборони протягом восьми місяців, перш ніж відправити більше Patriot зі своїх поточних запасів.

Берлін уже відправив три системи Patriot в Україну і спочатку погодився поставити ще п'ять. Але ці попередні пожертвування і розгортання ще двох німецьких батарей Patriot на східному фланзі НАТО означають, що у Берліна залишилося максимум шість систем Patriot.

"Ключовим питанням тоді стає, які країни будуть розглядатися як пріоритетні клієнти", - сказав Euractiv Тревор Тейлор, співробітник лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). - "Рішення в цьому питанні ухвалює президент США".

Однак залишаються серйозні питання про те, як швидко США зможуть здійснити поставки.

Так, Румунія минулого року пожертвувала значною частиною свого арсеналу, відмовившись від однієї з двох діючих систем Patriot. У країні сподівалися, що США зможуть прискорити замовлення на нові системи Patriot, але коли кілька місяців по тому було підписано контракт на заміну, дата поставки була призначена на кінець десятиліття, зазначає Euractiv.

Довгі списки очікування, повільні поставки

"Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з трансформації, французький адмірал П'єр Вандьє, оцінює термін поставки нових батарей Patriot приблизно в сім років. Інше добре поінформоване джерело, з яким поспілкувався Euractiv, було оптимістичнішим, але все ж таки сказало, що поставки займуть щонайменше кілька років".

Два ключові американські оборонні підрядники, які беруть участь у виробництві ракет Patriot, Lockheed Martin і Raytheon, збільшують обсяг виробництва з 500 до 650 ракет на рік.

Raytheon "збільшить щомісячне виробництво перехоплювачів GEM-T на 150% до 2028 року, щоб задовольнити безпрецедентний попит", повідомив Euractiv представник компанії.

Patriot для України

Раніше стало відомо, що Німеччина передаватиме Україні додаткові комплекси Patriot не повним комплектом, а частинами.

Тож, як зазначають аналітики, не виключений варіант, що Україна певний час експлуатуватиме елементи ЗРК Patriot у форматі так званого FrankenSAM, тобто в поєднанні з частинами ЗРК інших типів.

Вас також можуть зацікавити новини: