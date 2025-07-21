Крім Німеччини, як можливих постачальників насамперед розглядають Грецію та Іспанію.

Цього понеділка відбудеться віртуальне засідання Контактної групи щодо України. Головною темою переговорів будуть можливості зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою додаткових комплексів Patriot.

Як пише Spiegel, додаткові кошти на постачання цих систем, імовірно, буде зібрано вже в понеділок, проте, як і раніше, незрозуміло, звідки їх поставлятимуть.

"Це питання буде знову обговорюватися в середу, коли верховний головнокомандувач НАТО в Європі, генерал ВПС США Олексій Гринкевич, збере європейські країни-користувачі цієї системи озброєння", - зазначає видання.

Відео дня

Як пише Spiegel, Німеччина запропонувала США профінансувати дві системи Patriot для України. Норвегія погодилася взяти на себе витрати на третю систему. Залежно від кількості зенітних ракет, що поставляються, їхня вартість становить близько мільярда доларів за систему.

Німеччина на першому місці в списку

США явно не мають наміру передавати системи зі своїх власних військових запасів - за словами Трампа, вони мають постачатися з Німеччини. Зараз США перемістили Німеччину на перше місце в черзі на постачання системи протиповітряної оборони перед Швейцарією, повідомляло видання WSJ.

Однак залишається відкритим питання, чи стане можливим подальше постачання із запасів бундесверу в Україну. Швейцарія замовила п'ять систем Patriot у 2022 році. Постачання мало розпочатися 2026 року і завершитися 2028 року.

"За наявними даними, термін поставки найдоступнішої системи вже становить вісім місяців, а інші системи, ймовірно, будуть доступні значно пізніше. Крім того, Німеччина замовила ще вісім батарей Patriot для власних потреб. Норвегія сама не використовує системи Patriot, тому їй доведеться купувати систему", - пише Spiegel.

Інші джерела Patriot

Як зазначає видання, на засіданні Контактної групи з питань України, в якій візьме участь міністр оборони США Піт Хегсет, ймовірно, йтиметься про те, чи зможуть США все-таки безпосередньо постачати системи в Україну.

Також наголошується, що, крім Німеччини, як можливих постачальників систем насамперед розглядають Грецію та Іспанію.

"Афіни мають шість батарей Patriot, кожна з яких має шість пускових установок. Однак прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс поки що відмовляється від цієї ідеї. У липні минулого року Іспанія замовила у США чотири системи Patriot останньої розробки з керованими ракетами PAC-3 і експлуатує три системи старішої версії. Іспанія постачала Україні зенітні ракети для систем Patriot. Однак досі вона не піддалася міжнародному тиску і не поставила комплексні системи".

Румунія і Нідерланди вже передали по одній системі. При цьому Польща і Румунія межують з Україною і потребують цих систем для забезпечення безпеки свого повітряного простору

Який вигляд матиме циклічний обмін, у рамках якого Україна могла б отримати три додаткові системи Patriot у короткі терміни, поки що не було зрозуміло, пише Spiegel. Проте уряд Німеччини заявив, що хоче вирішити питання, що залишилися, якщо це можливо, вже наступного тижня. Не виключено, що будуть потрібні подальші переговори з урядом у Вашингтоні.

Водночас видання вказує на важливу деталь, яка ускладнить будь-які поставки Patriot в Україну, окрім передачі безпосередньо зі США.

"Системи мають бути сумісними. У той час як для Бундесверу, наприклад, компоненти встановлюються на чотиривісних вантажівках, компоненти для Швейцарії повинні встановлюватися на причепах, що також є поширеною практикою в США. Навіть якщо політична угода буде досягнута, такі технічні деталі все одно доведеться прояснити, - йдеться в статті.

Patriot для України

Раніше ЗМІ писали, що система протиповітряної оборони Patriot, яку придбає Німеччина для передачі Україні, все ще будується і буде готовою до передачі Україні не раніше ніж через 6-8 місяців.

Також повідомлялося, що Німеччина планує витратити на ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot, які передасть українській армії, близько 5 мільярдів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: