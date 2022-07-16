HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90-х років.

У Пентагоні вважають, що ефективне використання Україною далекобійних РСЗВ HIMARS могло уповільнити просування російських військ.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив представник Пентагону.

Удари по складах боєприпасів ворога і військових базах з американських систем залпового вогню, за словами американського військового, "на це (можливість проведення операцій на передовій - УНІАН) дуже і дуже значно впливають".

"Всі бачать, що росіяни сповільнили свої пересування і просування. Мені важко повірити, що це не може бути якось пов'язано з втратою боєприпасів або з втратою когось, хто міг би сказати їм, куди йти", - пояснив представник Міністерства оборони.

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність становить 300 км.

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