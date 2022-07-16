HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Естонії ракетних систем залпового вогню HIMARS в рамках окремих угод, загальна вартість яких може скласти понад 1,5 мільярда доларів.

Про це пише Reuters.

Затверджений для Естонії пакет включатиме до шести пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS), боєприпаси, допоміжне обладнання, запасні частини й технічну підтримку, повідомив Пентагон.

Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони повідомило Конгрес про можливий продаж Естонії разом з двома іншими закордонними військовими продажами в п'ятницю.

Зараз РСЗВ HIMARS використовуються Україною в боротьбі з Росією.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Вас також можуть зацікавити новини: