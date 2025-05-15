Рютте зазначив, що Україна готова до переговорів, але м'яч на стороні Росії.

Продовження надання підтримки Україні є важливим елементом для забезпечення миру, навіть якщо у Туреччині не буде досягнуто згоди щодо мирного урегулювання між Україною та Росією. Підтримка України - це допомога у її самозахисті, а не розпалювання війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі очільників МЗС країн-членів Альянсу в турецькій Анталії.

Рютте повідомив, що сьогодні міністри обговорили нинішню війну Росії проти України.

Відео дня

"Ми підтвердили нашу повну підтримку терміновим зусиллям президента Трампа, спрямованим на якомога скоріше справедливе та довготривале завершення війни. Це пріоритет, який ми усі поділяємо. Ми підтвердили нашу довготривалу підтримку для України. Це не йдеться про розпалювання війни, а йдеться про забезпечення того, що Україна зможе захищати себе сьогодні і у майбутньому. І з врегулюванням чи без нього, очевидно, що наша підтримка України й надалі буде важливою для забезпечення міцного миру", - наголосив Рютте.

На переконання генерального секретаря Альянсу, збільшення витрат на оборону у країнах-членах, посилення спроможностей оборонної промисловості та продовження підтримки України допоможе зберегти стабільність у євроатлантичному регіоні.

Окремо Рютте відзначив, що у процесі переговорів між Україною і Росію треба, аби було досягнуто міцного й тривалого миру, і щоби не має бути повторення Мінської домовленості зразка 2014-2015 років, яка, по суті, ставилася під сумнів, "оскільки чорнило, яким була написана угода, було неправильним".

"І м'яч тепер, очевидно, на стороні Росії. Росіяни надсилають делегацію низького рівня зараз, і не використовують можливість, яку створив президент Зеленський. Він сказав: "Я готовий сісти з Путіним (за стіл переговорів - УНІАН). Як тільки буде запроваджено припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду". Україна, зрозуміло, готова вступити в гру, але м'яч на стороні Росії", - додав Рютте.

Зеленський прибув до Анкари - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, прибув до Анкари. Він зазначив, що спочатку проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Водночас, за словами президента України, той рівень делегації, який Росія відправила до Стамбулу, схожий на "бутафорський". Україна буде вирішувати, що робити далі.

Раніше Зеленський наголошував, що готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він приїде до Туреччини.