За словами військового, на Заході досі сподіваються на домовленості з Росією.

Західні партнери Києва досі сподіваються на можливість укласти домовленості з Російською Федерацією щодо війни в Україні. Про це у своєму Telegram написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, на Заході знову починають обговорювати "сценарії закінчення війни" - зокрема, президент США Джо Байден "вже теж робить реверанси рашке, публічно заперечуючи необхідність вступу України до НАТО для збереження миру".

"Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ - я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому - вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої тєрпільської позиції. Історія нікого нічому не навчила. Відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні = втрати та ганьба завтра", - резюмував Жорін. Відео дня

"Мирні переговори" з Росією, - останні новини

Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява заявив, що його країна підтримає будь-яке рішення Києва щодо того, як повинна продовжуватись війна. Він підкреслив, що Україну не можна примушувати до несправедливої мирної угоди, оскільки у разі загнання в кут рішення не буде стабільним й означатиме лише паузу перед наступною війною.

До цього заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін різко висловився про мирні переговори з Росією. За його словами, активізація наступальних дій армії окупантів ніяк не має вплинути на позиції України в переговорах. При цьому Києву, як і раніше, потрібно, щоб терористи вивели свої підрозділи з усієї нашої території.

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