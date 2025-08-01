Найближчими днями Бундесвер передасть Україні додаткові пускові установки Patriot.

Німеччина поставить Україні два зенітні ракетні комплекси великого радіусу дії Patriot.

Це стало можливим після того, як Німеччина домовилася зі США про те, що Берлін першим отримає новітні комплекси натомість, повідомляє Reuters. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що завдяки зобов'язанням США, "Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot".

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За даними видання, найближчими днями Бундесвер передасть Україні додаткові пускові установки Patriot, а через два-три місяці - додаткові компоненти системи. Натомість Берлін отримає від США нові системи Patriot, на які він виділяє фінансування в прискореному темпі.

У зв'язку з цим видання зазначило, що такі поставки набувають дедалі більшої актуальності на тлі посилення Росією ударів по Україні.

"Потреби України в протиповітряній обороні стали ще більш актуальними після того, як цього літа Росія посилила свої повітряні атаки, а системи Patriot довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет", - зазначили журналісти.

Мініст оборони Денис Шмигаль вже прокоментував передачу Україні Patriot від Німеччини. Він зауважив, що питання це обговорював з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом цього тижня.

Він зазначив, що у найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.

"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України - це більше врятованих життів", - підкреслив Шмигаль.

Допомога Німеччини

26 липня стало відомо, що Німеччина відправила ЗСУ три системи Patriot у рамках запропонованої США схеми допомоги Україні, коли американську зброю оплачують європейські країни.

А 30 липня західні ЗМІ повідомили, що Німеччина готує серію багатомільярдних замовлень на закупівлю 20 винищувачів Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer і до 3500 бойових машин піхоти Patria.

Ці закупівлі є частиною зусиль канцлера Фрідріха Мерца зі створення найпотужнішої в Європі армії та прийняття більшої відповідальності за безпеку Європи.

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