Піхотинці отримали поранення під час контактного бою. Оператори ССО надали їм допомогу та евакуювали.

На Бахмутському напрямку воїни Сил спецоперацій врятували поранених побратимів-піхотинців.

Як повідомили у прес-службі ССО, під час виконання бойового завдання воїни вступили у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували і бійці одного із піхотних підрозділів Сил оборони. Під час бою декілька піхотинців дістали поранення.

На кадрах з місця події видно, як бійці оглядають покинуті ворожі позиції та відкривають вогонь по противнику, а потім натрапляють на поранених піхотинців і рятують їх.

Речник ССО Олександр Кіндратенко у коментарі "УП" уточнив, що події відбулися під Бахмутом.

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Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі "шахеди" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем.

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