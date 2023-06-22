Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Діброви і Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів біля Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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На Бахмутському напрямку, як зазначається, противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів біля Дружківського, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба і Північне Донецької області.

Також в Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Крім того, мовиться, що на Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав. Завдав авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Преображенки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області", - заявили в Генеральному штабі.

Війна в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі ворог здійснив черговий ракетний та авіаційний удар іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі "шахеди" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем.

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