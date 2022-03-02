Крім танків, захоплений також паливозаправник.

Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив одразу шість новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Роздобути ворожу техніку вдалося батальйону на БМП-2 і з одним ПТРК "Джавелін". Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Бутусов додав, що танки озброєні новітніми російськими підкаліберними і керованими снарядами.

Раніше Бутусов повідомляв, що під Харковом українські військові розбомбили 200-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Розрахунок ПТРК "Джавелін" знищив російську САУ 2С3" Акація", машина "розлетілася на атоми" разом з екіпажем.

Вас також можуть зацікавити новини: