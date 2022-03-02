Трофеї ЗСУ / фото facebook.com/butusov.yuriy
Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив одразу шість новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
Роздобути ворожу техніку вдалося батальйону на БМП-2 і з одним ПТРК "Джавелін". Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Бутусов додав, що танки озброєні новітніми російськими підкаліберними і керованими снарядами.
Раніше Бутусов повідомляв, що під Харковом українські військові розбомбили 200-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Розрахунок ПТРК "Джавелін" знищив російську САУ 2С3" Акація", машина "розлетілася на атоми" разом з екіпажем.