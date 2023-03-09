За словами Бойченка, росіяни вивели за межі міста свої логістичні центри та полігони.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що місто стало небезпечним для перебування окупантів. Про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо подій у місті, які відбулися останнім часом, Бойченко зазначив: "Відбувається те, що сьогодні ми чуємо і має назву "бавовна". І вона руйнує те, що сформувалося всередині бачення агресора, що вони перебувають у глибокому тилу. Тобто вони відчули силу українського війська і відчули руйнівну силу наших ракет, які знищили декілька важливих "вузлів".

Він пояснив, що перший "вузол" був знищений в порту, де окупанти лагодили свою техніку. Крім того, в місті було знищено декілька ворожих складів з боєкомплектом.

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"Тому ми бачимо певні зсуви, що російські війська трішки пішли, ступилися з Маріуполя, тому що вони цього не очікували. Чому так відбувається? Тому що наше військо готується до контрнаступу", - сказав мер.

Бойченко зауважив, що "терористи, які сьогодні штурмують інші міста, скаржаться на те, що не вистачає зброї".

"Не вистачає темпу, щоб тримати той вогонь і просуватися далі... Тому що наше військо знищило ці склади, які не дають можливість підвозити це з Маріуполя і забезпечити російських рух вперед. Тобто їх це зупинило. І ми сьогодні формуємо можливість руху нашого війська вперед", - наголосив він.

Так, за словами мера, "росіяни, які щось там робили в Маріуполі, призупинили цю роботу".

"Роботу стосовно того, що вони називали "ремонтом міста". Тобто ми бачимо, що ремонт, який вони робили в місті, призупинено. Чому вони призупинили? Тому що розуміють, що найближчим часом щось відбуватиметься. І саме до цього сьогодні українське військо готується", - зауважив міський голова.

За його інформацією, після "бавовни" в Маріуполі окупанти перегрупувалися і вивели за межі міста свої логістичні центри та полігони.

"Місто стало вже небезпечним. Вони вважали, що це тил, а зараз це - смуга фронту. І ми бачимо, що кількість військових в місті зменшилася", - сказав Бойченко і додав, що ситуація в місті є складною.

Він підкреслив, що за два місяці щільного вогню окупанти знищили у місті кожну другу багатоповерхову будівлю.

"Таких багатоповерхівок 1 тисяча 800 в місті Маріуполь... 934 будівлі вони сьогодні зносять. Вони працюють і вдень, і вночі, прибираючи це як військовий злочин", - сказав мер і додав, що на сьогодні 400 таких будинків вже знесено.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 12 вибухів, було уражено склад боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі.

23 лютого в Маріуполі було зафіксовано три вибухи.

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