Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що місто стало небезпечним для перебування окупантів. Про це він сказав під час брифінгу.
Відповідаючи на запитання щодо подій у місті, які відбулися останнім часом, Бойченко зазначив: "Відбувається те, що сьогодні ми чуємо і має назву "бавовна". І вона руйнує те, що сформувалося всередині бачення агресора, що вони перебувають у глибокому тилу. Тобто вони відчули силу українського війська і відчули руйнівну силу наших ракет, які знищили декілька важливих "вузлів".
Він пояснив, що перший "вузол" був знищений в порту, де окупанти лагодили свою техніку. Крім того, в місті було знищено декілька ворожих складів з боєкомплектом.
"Тому ми бачимо певні зсуви, що російські війська трішки пішли, ступилися з Маріуполя, тому що вони цього не очікували. Чому так відбувається? Тому що наше військо готується до контрнаступу", - сказав мер.
Бойченко зауважив, що "терористи, які сьогодні штурмують інші міста, скаржаться на те, що не вистачає зброї".
"Не вистачає темпу, щоб тримати той вогонь і просуватися далі... Тому що наше військо знищило ці склади, які не дають можливість підвозити це з Маріуполя і забезпечити російських рух вперед. Тобто їх це зупинило. І ми сьогодні формуємо можливість руху нашого війська вперед", - наголосив він.
Так, за словами мера, "росіяни, які щось там робили в Маріуполі, призупинили цю роботу".
"Роботу стосовно того, що вони називали "ремонтом міста". Тобто ми бачимо, що ремонт, який вони робили в місті, призупинено. Чому вони призупинили? Тому що розуміють, що найближчим часом щось відбуватиметься. І саме до цього сьогодні українське військо готується", - зауважив міський голова.
За його інформацією, після "бавовни" в Маріуполі окупанти перегрупувалися і вивели за межі міста свої логістичні центри та полігони.
"Місто стало вже небезпечним. Вони вважали, що це тил, а зараз це - смуга фронту. І ми бачимо, що кількість військових в місті зменшилася", - сказав Бойченко і додав, що ситуація в місті є складною.
Він підкреслив, що за два місяці щільного вогню окупанти знищили у місті кожну другу багатоповерхову будівлю.
"Таких багатоповерхівок 1 тисяча 800 в місті Маріуполь... 934 будівлі вони сьогодні зносять. Вони працюють і вдень, і вночі, прибираючи це як військовий злочин", - сказав мер і додав, що на сьогодні 400 таких будинків вже знесено.
Вибухи у Маріуполі - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 12 вибухів, було уражено склад боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі.
23 лютого в Маріуполі було зафіксовано три вибухи.