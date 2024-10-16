Необхідно повертати війну на територію РФ, заявив президент.

Ключ до реалізації другого пункту плану перемоги - успішне продовження операцій Сил оборони на російській території, щоб не допустити буферних зон в Україні, заявив президент Володимир Зеленський 16 жовтня під час виступу у Верховній Раді.

"Другий пункт - оборона. Це незворотне зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично - захищати наші позиції на полі бою в Україні й водночас повертати війну на територію Росії, щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і, незважаючи на російську пропаганду, починали розгортати ненависть у бік Кремля. Ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомлюють глибину морального падіння Росії. Але вони повинні відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, є чіткий перелік зброї, здатної підтримувати силу українських воїнів:

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"А завдяки Курській операції ми побачили, що в Путіна немає достатньо сил, щоб триматися, коли ми тиснемо".

Для успішної реалізації другого пункту плану перемоги, за словами Зеленського, потрібно:

успішне продовження операцій Сил оборони України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій Сил оборони України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних сил України;

виведення ППО України на такий рівень, достатній для захисту українських міст і сіл від російських ракет і дронів, і спільні захисні операції із сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів у рамках доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням українських ракет і дронів, а також інвестиції в розширення їхнього виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території Росії - по об'єктах військової інфраструктури - і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, одержуваних іншими засобами розвідки.

Зеленський додав, що для кожного з підпунктів оборонного пункту плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування. За його словами, цей пункт плану містить таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, у яких є відповідний військовий потенціал допомоги.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що план перемоги України складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків.

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