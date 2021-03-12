Кравчук уточнив, що план розроблений Німеччиною, Францією, доопрацьований Україною і знаходиться на вивченні в Росії.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану по Донбасу. Для його появи Росія повинна затвердити спрямовані їй пропозиції, розроблені Україною спільно з Францією і Німеччиною.

Читайте такожРобота ТКГ по Донбасу заблокована через позицію Росії-ОППро це Кравчук заявив в інтерв'ю "5 каналу". Він зазначив, що відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.

"План розроблений Німеччиною, Францією, доопрацьований Україною. І зараз знаходиться на вивченні в Росії. Тобто, плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним повинна поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.

"Як тільки Росія схвалить цей (проект) плану, він стане планом. А поки що це пропозиції трьох - Німеччини, Франції та України. А план буде тоді, коли буде схвалений чотирма державами, тому що в "нормандському форматі" працює не три, а чотири держави", - наголосив Кравчук.

Новий план по Донбасу

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план щодо відновлення миру на Донбасі. При цьому його досі не схвалила Росія.

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, і ми вважаємо, що він відповідає духу і принципам "Мінська", він відповідає нормам міжнародного права", - сказав він.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "перший раз чують" про такому мирному плані по Донбасу.

При цьому в українській делегації в ТКГ повідомляли, що новий план по Донбасу буде представлений до кінця березня, проте його деталі поки не розголошуються.

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Автори: Ірина Погоріла, Віталій Саєнко