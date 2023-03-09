Наразі інформації про пуски ракет немає.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана зі злетом носія гіперзвукових ракет "Кинжал" з аеродрому в Білорусі.

За даними сервісу alerts.in.ua, станом на зараз вся Україна "червона". Тривога поширювалася стрімко.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", з аеродрому "Мачулищі" злетів російський МіГ-31К. Злет зафіксували о 12:48. Цей МіГ є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Про пуски наразі даних немає.

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Як повідомляв УНІАН, про загрозу ракетних ударів попереджували в ОК "Південь". Зазначалося, що Росія тримає в акваторії Чорного моря два надводні ракетоносії із недовикористаним запасом крилатих ракет "Калібр".

Ракетний терор РФ: останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У Повітряних силах повідомили, що окупанти здійснили атаку великим спектром озброєння, щоб розосередити увагу української протиповітряної оборони.

Нічна ракетна атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131". Сили оборони знищили 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Ще 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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