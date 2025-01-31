Росія повільно затягує петлю навколо Покровська, - Reuters

Якщо місто впаде, то наступною ціллю російських окупантів стане Дніпропетровська область, що межує з Покровськом.

Російські війська поступово стискають кільце навколо міста Покровськ - важливого логістичного центру, основні шляхи постачання якого опинилися під загрозою майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення Москви, пише Reuters.

Попри запеклий опір українських військ, можливе оточення або захоплення міста може дати Росії перевагу для подальших атак у різних напрямках на сході, створюючи додатковий тиск на Київ у критичний момент війни.

Життя в Покровську залишається важким. За словами очільника області, з довоєнного населення в 60 тисяч осіб залишилося всього 7 тисяч. Останнє поштове відділення в місті нещодавно припинило роботу, а доставку пошти тепер здійснюють броньованою вантажівкою.

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Російські війська підійшли до критично важливої автомагістралі, що проходить через всю Україну зі сходу на захід. Через постійні загрози обстрілів більшість транспорту тепер використовує об'їзні маршрути для безпечного доступу до Покровська.

Останніми днями російські сили досягли головної залізничної гілки, що веде до міста з ключового логістичного вузла - Дніпра.

"Загалом ситуація складна, ворог постійно атакує піхотою", - повідомив заступник командира 59-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, яка обороняє Покровський напрямок.

Військовий з позивним "Фенікс", зазначив, що росіяни мають значну чисельну перевагу, атакують малими групами, готові до великих втрат, вміло використовують рельєф місцевості та погану видимість для уникнення ударів безпілотників.

"Вдень і вночі вони рухаються вперед", - сказав "Фенікс".

Завдяки своїй інфраструктурі Покровськ відіграє важливу роль у постачанні українських військ на великій ділянці фронту. Однак останнім часом ця функція обмежується через загрозу російської артилерії та дронів.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні, зазначив, що захоплення Покровська може дозволити Росії здійснити подальше просування:

"Це налаштовує російські сили на потенційне просування в Дніпропетровську область... далі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії. Тоді вони можуть покращити свою логістику, і це дозволить їм просуватися далі на захід."

Дніпропетровська область, яка межує з Покровськом, поки що не входить до регіонів, які Росія офіційно заявила як свої.

Тим часом, під тиском колишнього президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання конфлікту, потенційний контроль Росії над частиною цього регіону може посилити її позиції на переговорах.

Зміна тактики

Речник українських військових Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються обійти Покровськ із заходу, що є відмінним підходом у порівнянні з попередніми атаками на міста, де використовувалися прямі штурми та вуличні бої.

"Схоже, що, можливо, вперше вони почали економити свою живу силу", - зауважив він.

Троє військових експертів, з якими спілкувався Reuters, вважають, що після захоплення міста Росія може діяти за двома основними напрямками:

1. Просуватися на захід у бік малонаселених рівнин Дніпропетровської області, де відсутні значні укріплення. 2. Рухатися на північ через густу мережу промислових міст, що ускладнить просування, але створить загрозу для Краматорська і Слов’янська - найбільших підконтрольних Україні міст у Донецькій області.

У неділю президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого керівником стратегічного командування, яке контролює значну частину фронту, зокрема Покровськ.

"Він шанований командир, і його призначення може призвести до покращення командування та контролю, а також до кращої координації між підрозділами на передовій, що залишалося викликом для України протягом останнього року", - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики.

Росія використовує в Покровському напрямку тактику малих штурмових груп, що просуваються через населені пункти та лісосмуги. Військовий речник Трегубов зазначив, що нещодавно окупанти почали застосовувати нову методику, відправляючи загони по 3-4 солдати для встановлення протитанкових мін і організації засідок.

Проте, за словами "Фенікса", загальна інтенсивність атак за останній місяць дещо знизилася, а використання російської артилерії стало менш масованим, ніж півроку тому.

Пасі Паройнен, аналітик фінської Black Bird Group, наголосив, що Україні складно протистояти російським атакам, оскільки нестача військовослужбовців не дозволяє повністю закрити фронт.

"В українських підрозділах просто закінчується піхота", - констатував він.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Російські окупаційні війська захопили Новоандріївку Донецької області та просунулися в районі кількох населених пунктів. Тим часом Сили оборони України відновили позиції біля Удачного, повідомляє DeepState.

Крім того, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що Сили оборони вже не контролюють Велику Новосілку. Якщо там і тривають бої, то лише ар’єргардні.

За його словами, не виглядає оптимістичною і ситуація у Часовому Яру. Що стосується Покровська, то там ворог уникає штурмів в лоб і намагається оточити місто.

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