Порт Маріуполя знеструмлено: окупанти втратили важливий логістичний вузол, - 'Азов'

Зазначається, що логістика російських військ суттєво ускладнена.

Окупанти втратили можливість використовувати Маріупольський торговельний порт, оскільки було знищено його об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram 1-й корпус НГУ "Азов".

При цьому там зазначили, що йдеться про спільну операцію разом Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій "А" СБУ та Сил безпілотних систем.

"Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. "Азов" продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї", - сказано в повідомленні.

Йдеться про ураження електропідстанції, радіолокаційного обладнання, ремонтної інфраструктури, башти управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційного суховантажу "Lady Augusta", який є частиною тіньового флоту РФ.

Удари по росіянах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України наносять удари по логістиці ворога, щоб зупинити наступ.

Російське військове командування змушене було заборонити рух військових вантажів головною автомагістраллю, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом через українські удари.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) сказано, що в результаті ударів по основних наземних лініях комунікацій Росії та по залізничній інфраструктурі в окупованій Україні з весни 2026 року порушено військову логістику Росії. При цьому аналітики прогнозують, що продовжуватиметься погіршення забезпечення російських сил на передовій в найближчий час або до того часу, поки російські війська не розроблять контрзаходи.

Російське командування закрило стратегічну автомагістраль Р-280, що з'єднує Маріуполь із Сімферополем, для власної військової логістики.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що заборона набула чинності 7 червня - після того, як українські дрони встановили фактичний вогневий контроль над маршрутом. Він сказав, що лише за два тижні трафік на трасі впав на 71%.

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