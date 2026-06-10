Рух росіян до Криму проблемний: в ISW кажуть про посилення Україною ударів

Зазначають, що це матиме "каскадний вплив" на наступальні операції Росії в найближчі місяці.

Російське військове командування змушене було заборонити рух військових вантажів головною автомагістраллю, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом через українські удари. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російське військове командування Східного угруповання військ 6 червня видало наказ, який забороняє рух військових вантажів автомагістралями М-14 Ростов-Крим (яку російські окупаційні чиновники позначають як Р-280) та А-291 Керч – Сімферополь – Севастополь (Таврида), починаючи з 7 червня. При цьому М-14 є основним маршрутом постачання Росії, що з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом через окупований південь України. Це пов’язано з тим, що Сили оборони взяли під вогневий контроль ці автомагістралі.

В ISW нагадали, що російськими окупаційними чиновниками раніше були введені обмеження щодо використання комерційними пасажирськими транспортними засобами автомагістралі М-14 та ділянки автомагістралі Бєлгород-Маріуполь (Р-150), що проходить через окуповану Луганську область.

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Аналітики зазначають, що в результаті ударів по основних наземних лініях комунікацій Росії та по залізничній інфраструктурі в окупованій Україні з весни 2026 року порушено військову логістику Росії. При цьому прогнозують, що продовжуватиметься погіршення забезпечення російських сил на передовій в найближчий час або до того часу, поки російські війська не розроблять контрзаходи. "Україна, ймовірно, ще більше розширить та посилить свою ударну кампанію середньої дальності, що матиме каскадний вплив на наступальні операції Росії в найближчі місяці", - сказано в звіті ISW.

Дрони ЗСУ "відрізали" росіян від стратегічно важливого маршруту - подробиці

Як повідомляв УНІАН, російське командування закрило стратегічну автомагістраль Р-280, що з'єднує Маріуполь із Сімферополем, для власної військової логістики.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що заборона набула чинності 7 червня – після того, як українські дрони встановили фактичний вогневий контроль над маршрутом. Сказав, що лише за два тижні трафік на трасі впав на 71% - раніше маршрутом щодня проїжджало близько 3800 ворожих вантажівок, то тепер скоротилося десь до 1100.

Водночас уточнив, що про повне блокування логістики окупантів у цьому напрямку наразі не йдеться.

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