На цей час повідомлень про постраждалих не надходило.

Російські окупанти вночі завдали масштабного удару по Івано-Франківській області. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.

"Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби", - заявила Онищук.

Водночас, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків додав, що ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався вдарити по громаді.

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"Але завдяки протиповітряній обороні, попередньо, без пошкоджень цивільного майна", - сказав Марцінків.

Як повідомляв УНІАН, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко заявляв, що за січень Україна завдала більше ударів по території РФ, ніж за попередні декілька місяців, якщо не пів року. "14 січня відбувся масований удар із залученням як дронів, так і ракет з нашого боку - понад 200 засобів брали участь у цьому ударі. І це історичний факт. Додали суттєво з вироблення дронів. План був мільйон, а виробили півтора. І понад 90% застосованих дронів виробляють вітчизняні підприємства. І це також дуже важлива для нас ознака", - сказав він.

Романенко додав, що така кількість ударів свідчить про зростання спроможностей України. То ж можна розраховувати на продовження подібних атак й надалі.

"Нам треба у найближчий час виконати два завдання. Зупинення просування ворога - перша задача стратегічної оборонної операції Сил оборони України. І друге - наростити завдання ураження по стратегічних об'єктах вглибині території та на окупованих частинах", - додав генерал-лейтенант.

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