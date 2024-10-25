На місці продовжують шукати людей.

У багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва, де внаслідок російської атаки почалася пожежа, загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Спочатку мер столиці Віталий Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці. Наразі біля пошкоженого будинку чергують бригади швидкої медичної допомоги. Рятувальники продовжують гасити пожежу на кількох поверхах, з будинку вивели понад 100 людей.

Вже згодом Кличко написав, що у будинку, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще чотири - постраждали. Пожежу вдалося локалізувати, триває рятувально-пошукова операція.

Відео дня

Тим часом Київська міська військова адміністрація публікує кадри наслідків російської атаки.

Пожежа у Києві 25 жовтня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупаційні війська знову атакують Україну. Жителі Києва повідомляли про роботу протиповітряної оборони, невдовзі стало відомо про масштабну пожежу в Солом'янському районі столиці.

Внаслідок повітряної атаки виникла пожежа на 16 та 17 поверхах багатоквартирного будинку, пошкодження фіксують на 17, 18 та 19 поверхах. Також уламки впали на відкритій місцевості в Шевченківському районі міста.

Вас також можуть зацікавити новини: