До складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку.

Кабінет міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ), які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам (БПЛА) ворога.

Зазначається, що ключова мета проєкту - створити ефективний механізм виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз, а також залучити підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряної оборони в умовах зростаючої активності ворога. Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО - Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

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В Міноборони поінформували, що до складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотні літальні апарати, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

Документом також передбачено можливість використання приватних пілотованих літальних апаратів у системі ППО. Вперше врегульовано правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації).

"До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, в міністерстві додали, що учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами.

Найбільш небезпечна зброю Росії для України

Як повідомляв УНІАН, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявляв, що найбільшу загрозу для України під час атак зараз становлять російські "Іскандери" і "Шахеди", адже у ворога велика кількість такого озброєння. За його словами, у випадку з "Кинджалами" можливості Росії обмежені. Також у агресора великі проблеми з носіями для таких ракет.

"Тему з крилатими ракетами, я відношу їх до меншого ступеня небезпеки. Ось "Іскандери" і "Шахеди" в таких кількостях, коли в нашої ППО немає потужності, щоб їх знищувати, це так", - підкреслив Криволап.

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