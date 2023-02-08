Коптер противника MAVIC3 військові збили з антидронової рушниці.

Українські прикордонники збили ворожий дрон на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники відправили ворожий коптер по курсу російського корабля", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що 7 лютого на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили дрон противника MAVIC3.

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"З антидронової рушниці ворожу пташку було збито", - розповіли у ДПСУ.

Ситуація у Запорізькій області

Окупанти продовжують зміцнювати лінію своєї оборони на Запоріжжі. Одночасно з цим вони чинять потужний морально-психологічний тиск на місцеве населення.

Водночас американський Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія концентрує військову техніку та живу силу для проведення "рішучого наступу" на Бахмутському напрямку та на західній частині Луганської області. Експерти прогнозують, що росіяни навряд чи націляться на Запоріжжя.

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