Іранський дрон-камікадзе, яким сьогодні ворог намагався атакувати Одесу, збито над Чорним морем.
Про це журналістам повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Зазначається, що окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136 ("Шахід-136").
"Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться у повідомленні.
Ворожі атаки дронами-камікадзе - важливі новини
У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.
13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed-136. Безпілотник збили поблизу Куп'янська Харківської області.
Також ворог атакував цими дронами-камікадзе Одеську та Миколаївську області. 30 вересня стало відомо, що супротивник спрямував на Одещину два безпілотники, а на Миколаївщину - п'ять.
Сили протиповітряної оборони на підльоті до Одеси збили два дрони-камікадзе супротивника.
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого станом на 4 жовтня на території нашої держави вже знищили 1 028 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.