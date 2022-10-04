Сили ППО України збили безпілотник супротивника.

Іранський дрон-камікадзе, яким сьогодні ворог намагався атакувати Одесу, збито над Чорним морем.

Про це журналістам повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136 ("Шахід-136").

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"Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться у повідомленні.

Ворожі атаки дронами-камікадзе - важливі новини

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed-136. Безпілотник збили поблизу Куп'янська Харківської області.

Також ворог атакував цими дронами-камікадзе Одеську та Миколаївську області. 30 вересня стало відомо, що супротивник спрямував на Одещину два безпілотники, а на Миколаївщину - п'ять.

Сили протиповітряної оборони на підльоті до Одеси збили два дрони-камікадзе супротивника.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого станом на 4 жовтня на території нашої держави вже знищили 1 028 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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