Для одночасного досягнення адмінкордонів Донецької області та взяття Запоріжжя супротивнику необхідно витримати численні великі наступальні операції, зазначили аналітики.

Російська Федерація концентрує військову техніку та живу силу для проведення "рішучого наступу" на Бахмутському напрямку та на західній частині Луганської області.

Російські окупанти навряд чи націляться на Запоріжжя, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія не продемонструвала здатності витримати численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та взяття міста Запоріжжя", - зазначили аналітики.

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Ситуація на фронті в Україні - що сьогодні треба знати

Увечері 4 лютого Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Куп'янському напрямках. Під час наступу росіяни зазнають дуже серйозних втрат.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що запорізьке угруповання ворога значно слабкіше й вразливіше, аніж луганське чи донецьке, тому будь-які плани Росії щодо наступу на Запоріжжя можуть завершитися лише провалом.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що новий великий наступ росіян можливий весною та на початку літа.

У січні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що незабаром супротивник спробує вийти на адмінкордон Донецької області та захопити лівобережну частину Запорізької області.

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