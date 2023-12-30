Військовий експерт зазначає, що до кінця року активні бойові дії поступово перейдуть у низькоінтенсивні бої з періодичними спалахами, а до 2025 року війна буде "заморожена", без офіційного мирного врегулювання.

У той час як війна в Україні наближається до своєї третьої річниці, багато хто хоче знати, чи є в України шанси виграти війну в 2024 році і чи можливе мирне врегулювання. Колишній офіцер управління військової розвідки США по російському напрямку Ребекка Коффлер в матеріалі для Fox News дала свої прогнози щодо війни в 2024 році і висловила думку про те, якою має бути позиція США.

Вона зазначає, що в першому кварталі року Москва, ймовірно, посилить військові дії, прагнучи змусити Київ капітулювати напередодні перевиборів Володимира Путіна в березні. Однак ні президент України Володимир Зеленський, ні адміністрація Байдена, швидше за все, не віддадуть Путіну настільки явну перемогу, і оскільки не захочуть втратити при цьому обличчя, підписавши мирну угоду на умовах Путіна.

Таким чином, стверджує Коффлер, жодна з трьох сторін - Москва, Київ і Вашингтон - не захоче йти на компроміс.

Відео дня

"У цьому випадку конфлікт триватиме до тих пір, поки не досягне порогу, коли рівень виснаження української живої сили стане неприйнятним для її громадян - ймовірно, влітку, на початку осені - або поки уряд США не припинить посилати Києву зброю і гроші. У цей момент активні бойові дії поступово перейдуть в низькоінтенсивні бої з періодичними спалахами. А до 2025 року конфлікт буде "заморожений", без офіційного мирного врегулювання".

Коффлер стверджує, що її аналіз ґрунтується на тому, що перемога Києва залишається "математично неможливою". За її словами, з самого початку війни Росія має переважну військову та економічну перевагу над Україною.

"Впевнений в тому, що його країна перевершує свого супротивника, Путін відчуває запах крові, домагаючись повної капітуляції України", - підсумовує аналітик.

Прогноз війни на 2024 рік

Раніше західні аналітики представили найбільш ймовірні сценарії війни в Україні у 2024 році.

Найбільш вірогідним вважають сценарій позиційної війни і можливості лише значними втратами домогтися зміни лінії фронту.

Майже однакову ймовірність мають сценарії заморожування війни з можливістю мирних переговорів, а також сценарій з наростаючою перевагою України і поступовою деокупацією територій.

І з найменшою ймовірністю оцінений варіант, при якому Україна отримає повну перемогу, але не в 2024 році, а в термінах до 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: