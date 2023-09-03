Наразі в Україні не оголошували повітряну тривогу.

Російська Федерація могла здійснити пуски ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" з міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. "Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться у повідомленні від 22:46.

Крім того, військові спостерігають активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. "Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - додали вони.

Відео дня

Атака дронів по Україні: останні новини

Нагадаємо, вчора вночі російські загарбницькі війська запустили безпілотні літальні апарати по Україні з окупованого Криму та російського міста Приморсько-Ахтарськ.

25 ударних дронів атакували південь Одеської області, 22 з них вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Відомо про влучання в припортову інфраструктуру, на місці почалася пожежа. Внаслідок російської атаки отримали поранення двоє працівників порту.

Вас також можуть зацікавити новини: