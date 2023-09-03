У ніч на 3 вересня армія РФ атакувала область "хвилями" дронів.

Українцям показали, як в ніч на 3 вересня армія України розправилася з одним з російських дронів типу "Shahed".

Як відомо, ворог запустив БПЛА по області "хвилями", застосувавши 25 дронів. Наші сили ППО знищили 22 цілі. Момент ліквідації однієї з російських "пташок" показав місцевий телеграм-канал.

Наслідки масованого удару БПЛА по Одеській області

Нагадаємо, ближче до вечора 3 вересня правоохоронні органи та Одеська обласна прокуратура уточнили наслідки від удару РФ по регіону. З'ясувалося, що в рамках атаки постраждали двоє українців - чоловіки 34 і 42 років. У одного фіксуються опіки, другого оглушило через ударної хвилі.

Відомо, що вночі росіяни направили дрони на об'єкти цивільної промислової інфраструктури Подунав'я. Наслідки руйнувань встановлюються, в ДСНС показали кадри вируючого полум'я на місці "прильотів".

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