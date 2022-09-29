Імовірно, збори організовуються через псевдореферендуми і незаконну анексію тимчасово захоплених українських територій.

Завтра, 30 вересня, депутати Держдуми РФ прибудуть в Кремль. Вони вже отримали запрошення на збори, які організовуються, судячи з усього, заради анексії тимчасово захоплених українських територій в результаті повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомили росЗМІ, засідання розпочнеться о 15:00 за московським часом (аналогічний з київським). Деталі зборів поки не розголошуються, але головним питанням, швидше за все, стане анексія тимчасово окупованих регіонів України за результатами фейкових "референдумів".

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Путін оголосить про входження територій до складу Росії 30 вересня. Про це також говорили в Міністерстві оборони Великобританії. Президент РФ зробить відповідну заяву під час виступу перед депутатами Держдуми.

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Анексія українських регіонів: що відомо

Росія провела фейкові "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Людей змушували "голосувати" під дулами автоматів, однак явка все одно була мінімальною. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, на Запоріжжі в "референдумах" взяли участь 0,5% жителів.

У США "голосування" назвали фікцією і заявили, що Україна має повне право повернути свої території. Для цього наша країна може використовувати західне озброєння — навіть після незаконної анексії.

Країни Європи теж відмовилися визнавати результати "референдумів". Серед них була і Сербія, ідеологічний союзник Росії.

У ЗСУ повідомили, що ніякі референдуми не завадять повернути тимчасово окуповані землі України. З аналогічною заявою виступили і президент Володимир Зеленський.

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