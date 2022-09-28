Іван Федоров зазначив, що навіть і 1% населення не взяв участь у "голосуванні"

Офіційна влада Запорізької області назвала число жителів, які проголосували на фейковому "референдумі" РФ. Тільки 0,5% жителів окупованих районів взяли участь.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового "голосування". Український уряд продовжить виплачувати жителям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії", – йдеться в повідомленні.

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При цьому Федоров зазначив, що вже відомі прізвища всіх колаборантів, тому ніхто не піде від відповідальності.

"Упевнений, що наші героїчні військові звільнять всі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. У тому числі і Мелітополь, ключ до деокупації півдня України", - підсумував мер Мелітополя.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

23-27 вересня окупанти проводили на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Россим

Країни G7 і Євросоюз заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території. У свою чергу президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні антиросійські санкції у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на окупаційні псевдореферендуми.

У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою як і в Криму в 2014 році.

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