Офіційна влада Запорізької області назвала число жителів, які проголосували на фейковому "референдумі" РФ. Тільки 0,5% жителів окупованих районів взяли участь.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового "голосування". Український уряд продовжить виплачувати жителям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії", – йдеться в повідомленні.
При цьому Федоров зазначив, що вже відомі прізвища всіх колаборантів, тому ніхто не піде від відповідальності.
"Упевнений, що наші героїчні військові звільнять всі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. У тому числі і Мелітополь, ключ до деокупації півдня України", - підсумував мер Мелітополя.
Російські "референдуми" в Україні - що відомо
23-27 вересня окупанти проводили на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Россим
Країни G7 і Євросоюз заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території. У свою чергу президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні антиросійські санкції у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на окупаційні псевдореферендуми.
У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою як і в Криму в 2014 році.