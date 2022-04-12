Путін відповів, скільки ще триватиме війна в Україні

Російський диктатор запевнив, що "спецоперація йде за планом".

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, скільки ще триватиме так звана "спецоперація" в Україні. За його словами, війська повинні виконати "поставлені цілі".

Про це він заявив на прес-конференції з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Путін заявив, що так звана "спецоперація" в Україні йде за планом.