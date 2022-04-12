Путін відповів, скільки ще триватиме війна в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, скільки ще триватиме так звана "спецоперація" в Україні. За його словами, війська повинні виконати "поставлені цілі".
Про це він заявив на прес-конференції з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Путін заявив, що так звана "спецоперація" в Україні йде за планом.
"Операція в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку", - сказав Путін.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів. Влада Росії назвала війну в українській державі "спецоперацією", метою якої, зокрема, є "денацифікація".
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 600 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.